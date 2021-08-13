За прошедшие сутки в городе Шымкент вакцинировано 5 559 человек: I компонент получили 2 458 граждан, II компонент — 3 101.

Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 394 484 человека. Из них 319 207 человек получили два компонента вакцины, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

На 12 августа зарегистрировано 532 случаев заражения КВИ (с симптомами – 416, без симптомов – 116). 277 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 255 человек взяты на домашний карантин.

Также 12 августа проведены проверки 473 объектов. Из них в 10 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Эпидемиологическая ситуация в городе остается сложной. В связи с этим призываем жителей города соблюдать масочный режим в общественных местах и как можно скорее привиться вакциной.