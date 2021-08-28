Что случилось в Жамбылской области? Почему загорелся склад а боеприпасы начали детонировать? И главное, как снаряды из Арыси оказались перевезены в другую область?

Рассуждать на эту тему можно долго, расследование дела займет пожалуй еще больше времени. Но уже сейчас специалисты выдвигают свои версии.

Нашим корреспондентам удалось взять интервью у генерал-майора на пенсии, почетного сотрудника комитета национальной безопасности страны Ержана Исакулова. Он поделился своим мнением.

«Нынешняя обстановка в мире известна, 500 километров от нашего государства Афганистан, там такие события! И на фоне них, такие происшествия. Они показывают, что мы не извлекли соответствующий урок из тех событий, которые имели место в городе Арысь. Конечно, можно выдвинуть различные версии о причинах взрыва. Начиная, что, возможно причастны спецслужбы иностранных государств, религиозные экстремисты или террористы. Но по моему мнению, причина этого взрыва банальна, также как и раньше. Дело в том что, это я только высказываю свое мнение, опираясь на официальные данные, что в военной части в Жамбыле хранились снаряды из Арыси.

Но я помню указание президента, когда он сразу после событий, прибыл в Арысь, и сказал до одного утилизировать снаряды, вывезти и уничтожить. Как оказались эти снаряды в городе Жамбуле? Кто распорядился и для чего? Я бы понимал, если эти снаряды были пригодны для военных нужд, но они вывезены были из Афганистана в 1989 году. Из Афганистана в Арысь. Указание президента не выполнено. Снаряды оказались воинской части в Жамбуле, где хранились 500 тонн тротила! Но такое совместное хранение не должно допускаться! И, по моему мнению, снаряды были вывезены туда, чтобы содрать с них медь свинец, взрывчатые вещества и продать. 10 взрывов там было, по данным СМИ, так ничего не осталось, следов и что там можно расследовать и как можно точно установить причину? В таких воинских частях должно быть оборудование специальное, роботы, бронированная техника, с помощью которой все вопросы можно осуществлять. Во-вторых все эти снаряды вывезти в безопасное место на специальном полигоне и взорвать. Представляете какую опасность представляла перевозка снарядов до Жамбула? И в-третьих на этих складах должны работать специалисты, знающие как обращаться с взрывчатыми веществами и оружием», — рассказал Ержан Исакулов, генерал-майор