В ходе рейда ОПМ «Автомобиль» сотрудники Сарыагашского РОП остановили подозрительную автомашину с российскими номерами.

Во время осмотра автомашины «Ваз-2105» полицейские обнаружили в салоне и изъяли обрез охотничьего ружья. Данный факт зарегистрирован по ст. 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия», сообщает Пресс служба ДП ТО.

В настоящее время ведется досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Собранные материалы с обвинительным актом будут направлены в суд для принятия законного решения.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам, что за совершение преступлений с применением огнестрельного оружия, а также за незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность.

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