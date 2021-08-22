Из них по части 1 статьи 442 КоАП РК наложены штрафы 66 лицам, применены меры по части 2 статьи 442 КоАП РК в отношении 2342 лиц.

Инспекторы ювенальной полиции Департамента полиции Шымкента в целях профилактики, предупреждения и пресечения правонарушений среди несовершеннолетних, а также защиты детей от опасных случаев, которые могут возникнуть при их нахождении в ночное время на улице, ежедневно проводят ночные рейдовые мероприятия. В случае выявления несовершеннолетних, находящихся ночью вне жилища без сопровождения родителей, в отношении их законных представителей применяются соответствующие административные меры, сообщает Департамент полиции города Шымкента.

Так, в ходе ночных рейдов с начала 2021 года по настоящее время 2408 родителей привлечены к административной ответственности за ночные гулянья несовершеннолетних.

Напомним, что лицам, не достигшим 18 лет, запрещается находиться вне дома в ночное время без сопровождения законных представителей. А именно: в развлекательных заведениях – с 22:00 до 6:00, вне жилища – с 23:00 до 6:00. Согласно кодексу об административных правонарушениях, в это время ребенок должен находиться с законным представителем.