В Шымкенте более 150 родителей наказали за ночные гуляния детей

Ювенальная полиция усилила контроль с начала летних каникул. Так с 26 мая на улицах города полицейские задержали 155 подростков гуляющих без присмотра взрослых, передает OTYRAR.

За ночные гуляния детей к ответственности привлечены их законные представители.

К примеру на четверых родителей был наложен штраф по статье 132 КоАП РК. Их несовершеннолетние дети находились в развлекательных заведениях в ночное время.

Остальным родителям выданы предупреждения за нахождение подростков одних на улице с 23:00 до 6:00 часов.

Отметим, что при задержании в ночное время, несовершеннолетнего доставляют в отделение полиции, где устанавливается его личность и уведомляются родители.

При этом, если он задержан в развлекательном заведении, то родителям грозит штраф в размере 3 МРП. Если задержание произошло на улице, то на первый раз будет вынесено предупреждение. Однако повторная встреча с полицейскими влечет штраф в размере 7 МРП.