Всего за прошедшие сутки 10 родителей наказаны за ночные прогулки несовершеннолетних детей, сообщает OTYRAR.

31 января сотрудники ювенальной полиции провели ночной рейд по развлекательным заведениям, а также дворовым территориям и паркам.

В ходе рейда стражами порядка были выявлены 10 подростков, находящихся на улице после 23:00 часов ночи без сопровождения законных представителей. Их родители привлечены к ответственности по статье 442 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Цель мероприятия — профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, формирование принципа «нулевой терпимости».

Стражи порядка таким образом пытаются предотвратить в городе бродяжничество и употребление алкоголя и табачных изделий несовершеннолетними.