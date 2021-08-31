В День Конституции в Шымкенте введена в эксплуатацию электроподстанция «Бозарык» мощностью 220 кВ.

В открытии энергокомплекса принял участие аким города Мурат Айтенов. Он проинформировал представителей СМИ о стратегическом значении объекта, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В ходе испытательных работ длительностью в 72 часа на трансформаторные узлы и агрегаты станции подавалось электричество высокого напряжения.

К подстанции «Бозарык», являющейся базовым энергокомплексом, поэтапно будут подключены еще пять электроподстанций мощностью 110/35/10 кВ. В настоящий момент завершены работы по строительству подстанций «Нурсат», «Астана-1», «Астана-2». Высоким темпом идет строительство станции «1-М-1», на стадии разработки находится проектно-сметная документация на строительство подстанции «Ынтымак».

С вводом комплекса ожидается повышение качества подаваемой электроэнергии в микрорайонах «Асар-2, «Туран», «Ынтымак-2», «Северная дача», «Батыс», «Бозарык», «Кайнарбулак», «Шымкент сити», «Достык», «Нурсат».

«Данный комплекс, построенный по поручению Главы государства, будет обеспечивать подачу качественной электроэнергии более 250 тысячам человек. Сегодня город формируется в качестве крупного производственного центра. Электроподстанция «Бозарык» как стратегический объект решит проблему дефицита электроэнергии в городе», — подчеркнул М. Айтенов.

Согласно утвержденным планам, подстанция «Бозарык» обеспечит электроэнергией северную часть города. Именно в этой части идет активная застройка, здесь построено несколько микрорайонов, готовится площадка для новой производственной зоны.