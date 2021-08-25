Численность выбывших выросла более чем на треть. В то же время приезжать в РК не спешат.

За январь–июнь 2021 года в страну прибыло 4,6 тыс. человек — сразу на 34,9% меньше, чем за январь–июнь 2020-го, сообщает ranking.kz.

В то же время из страны выбыло 14,2 тыс. человек — несмотря на пандемию, на 29,3% больше, чем годом ранее. Стоит отметить: с 2015 по 2019 год численность выбывших постоянно увеличивалась; в 2020 году в связи с карантином и закрытием границ показатель сократился, однако в текущем году тенденция роста эмиграции вернулась в полной мере.

Сальдо миграции сохраняется отрицательным, разница в численности выбывших и прибывших составила 3,1 раза.

Численность выбывших из городов увеличилась на 29,1%, до 11,9 тыс. человек, из сёл — на 30,5%, до 2,2 тыс. человек.

Численность прибывших, напротив, сократилась в городах на 14,9% за год, до 3,7 тыс. человек, в сёлах — на 67,2%, до 883 человек.

В текущем году в страну прибыли 363 ребёнка и подростка в возрасте до 15 лет включительно — на 70,2% меньше, чем годом ранее. Численность прибывшего трудоспособного населения в возрасте от 16 до 62/59 лет сократилась на 28,4%, до 3,7 тыс. человек, численность пенсионеров — на 20,9%, до 519 человек.

В то же время численность детей и подростков, выбывших из страны, составила 3,7 тыс. человек (плюс 42,4% за год), трудоспособного населения — 9,8 тыс. человек (плюс 24,2%), пенсионеров — 659 человек (плюс 43,6%).

В региональном разрезе больше всего граждан выбыло из Карагандинской области: 2,1 тыс. человек — на 37,5% больше, чем годом ранее. На второй и третьей строчке расположились Восточно-Казахстанская (1,8 тыс. человек, плюс 12,6% за год) и Павлодарская (1,5 тыс. человек, 18,8%) области. Меньше всего жителей выбыло из Кызылординской области: 32 человека, плюс 68,4% за год.

По числу прибывших лидирует Алматы: за полгода в Южную столицу приехали 866 человек — на 0,9% больше, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионов также вошли Мангистауская область (841 человек, минус 60,8% за год) и Шымкент (419 человек, минус 16,5%). Меньше всего прибывших отмечено в Кызылординской области: всего 6 человек, минус 76,9% за год.

В разрезе профессий среди прибывших больше всего «технарей»: 500 человек — на 3,1% больше, чем годом ранее. Численность прибывших экономистов выросла на 16,7%, до 266 человек, медиков — на 6,3%, до 152 человек, юристов — на 45,8%, до 86 человек, архитекторов — на 2,1%, до 48 человек. Сократилась численность прибывших педагогов (на 17,7% за год, до 181 человека) и работников сферы АПК (на 10,7%, до 50 человек).

Выбыло 2,4 тыс. специалистов технической направленности, 1,2 тыс. экономистов, 678 педагогов, 417 медиков, 282 юриста, 209 архитекторов, 100 работников АПК.

Разница между числом выбывших и прибывших специалистов технических специальностей составила 4,8 раза, экономических — 4,4 раза, педагогических — 3,7 раза, медицинских — 2,7 раза, юридических — 3,3 раза, сельскохозяйственных — 4,2 раза, архитектурных — 2,1 раза.