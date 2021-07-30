Торговцы рынка Жибек Жолы возмущены новым постановлении санврача. После закрытия всех городских базаров, люди останутся без дохода. Не знают продавцы и что делать со скоропортящимся товаром. Помимо вещей, здесь торгуют и продуктами.

Тынышкүл Жанкараева, продавец: «Этот базар самый крупный, если его закроют, что делать нам? Как быть покупателям, о них кто подумал ? Здесь цены оптовые, где люди будут брать продукты. А на куда девать товар?»

Продавцы делают прогнозы, если рынки закроются на две недели, то этим могут воспользоваться магазины и взвинтить цены на товары.

Ерикжан Сарыпбеков, продавец:»Две недели — это в голове не укладывается, это что такое? О чем вообще думают? Что нам делать?».

Если рынки закроют, пострадают все, уверяют торговцы. Они просят дать им возможность работать хотя бы по будням.

Местные власти обещают решить вопрос с закрытием рынков, вполне возможно, что в новое постановление внесут изменения.

В противном случае, своё недовольство могут высказать продавцы остальных 12 рынков Шымкента.