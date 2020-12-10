В мессенджерах казахстанцы пересылают фейковую информацию о том, что в регионах Казахстана с 14 декабря будет введен карантин и установят блокпосты.

Сообщение представляет собой фотографию некоего документа, адресованного акимам областей от имени премьер-министра РК. Это фальсификация, передает stopfake.kz.

Информацию официально опровергли в пресс-службе премьер-министра РК.

«Данное сообщение не соответствует действительности, фотография документа является фейком. В регионах и городах Казахстана не планируется вводить строгий локдаун с установкой блокпостов и ограничением движения с 14 декабря. Призываем казахстанцев доверять только информации из официальных источников», — сказано в заявлении пресс-службы.