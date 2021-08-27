В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным погибло всего 9 человек.

В том числе сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личность погибших устанавливается. Данные о без вести пропавших 2 человек выясняются. Об этом сообщает оперативный штаб.

По предварительной информации в больницу поступило 49 сотрудников ДЧС.

На месте происшествия работает оперативная группа МЧС во главе с министром.

В ЦУКС МЧС РК и на месте пожара создан штаб пожаротушения на базе КШМ, в ДЧС Жамбылской области функционирует оперативный штаб, сообщает МЧС РК.

Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано:

— МЧС – 153 сотрудников, 46 ед. техники,

— ДП – 400 сотрудников, 54 ед. техники,

— В/ч №28349 – 8 сотрудников, 2 ед. техники,

— В/ч №5513 НГ – 273 военнослужащих, 12 ед. техники,

— Нац.гвардия – 520 человек и 250 человек находятся в резерве.

Для оказания информационной и психологической помощи населению в МЧС и ДЧС Жамбылской области открыта горячая линия телефоны МЧС – 33-32-89, 53-32-79, ДЧС – 8 (7262) 51-41-67, 51-37-75, +77788109109 .