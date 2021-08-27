Во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.

В состав комиссии под председательством Заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра вошли аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министры обороны Нурлан Ермекбаев, по чрезвычайным ситуациям – Юрий Ильин, заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев, вице-министры труда и социальной защиты населения, здравоохранения, индустрии и инфраструктурного развития и других центральных государственных органов.