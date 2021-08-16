С 15 сентября по 15 ноября в Казахстане стартует ежегодная кампания по свободному прикреплению к организациям первичной медико-санитарной помощи.

Для граждан РК, кандасов и иностранцев, постоянно проживающих на территории РК, порядок прикрепления остается прежним.

Для иностранцев и трудовых мигрантов правила прикрепления к организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь изменятся с 15 августа этого года.

Теперь они должны иметь договор добровольного медицинского страхования (ДМС).

При прикреплении или переприкреплении важную роль играет территориальная доступность. То есть, выбирать необходимо ту поликлинику, которая находится по месту вашего постоянного проживания, чтобы при необходимости участковый врач смог оказать вам помощь и наблюдать вас на дому. Это особенно важно в условиях пандемии.

Также, при выборе поликлиники обязательно обратите внимание является ли она поставщиком Фонда социального медицинского страхования или нет. Это очень важно, поскольку от этого зависит сможете ли вы завтра воспользоваться своими правами на получение медицинской помощи в системе ОСМС.

Напоминаем, что со списком доступных для прикрепления поликлиник можно ознакомиться на сайте Фонда www.fms.kz в разделе «Выбрать поликлинику».

Прикрепившись к организации ПМСП в период кампании, вы начнёте получать медицинскую помощь в ней только с 1 января 2022 года.

То есть, до 31 декабря вы продолжите обслуживаться в поликлинике, к которой были прикреплены ранее.

Пока кампания не стартовала, проверьте своё прикрепление, чтобы не остаться без доступа к медицинской помощи. Сделать это можно непосредственно в поликлинике по месту жительства или на веб-портале электронного правительства посредством ЭЦП.