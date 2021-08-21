Горожане жалуются на то, что стали чаще находить этих членистоногих в своих домах и дворах.
Только в этом месяце к врачам с укусами скорпионов обратились 39 укушенных, 13 из них дети. Четверо поступили в состоянии средней тяжести.
Их находят не только во дворах частных домов, но и в самих домах. Медики рекомендуют обращаться за помощью незамедлительно, особенно если речь идет о детях и стариках.
Укус скорпиона похож на болезненный укол или укус жалящего насекомого, например, осы. Поэтому не почувствовать момент контакта с членистоногим существом не получится.
Симптомы:
Разрастающаяся боль в зоне укуса. Характер у нее жгучий;
Покраснение кожного покрова и его отек. Иногда возникают прозрачные волдыри, как при ожоге;
Усиливающееся чувство онемения пораженной зоны;
Судороги. Они могут охватывать определенную группу мышц или сразу все тело;
Сильные боли в области живота, а также рвота и тошнота;
Головокружение;
Повышенное слюноотделение;
Учащенное сердцебиение;
Головные боли;
Предобморочное состояние.
Нередко на фоне укуса происходит развитие тахикардии, аритмии, гипертензии, миокардита. Также пострадавший может почувствовать повышенную возбужденность или беспокойство, а может, напротив, испытать заторможенность движений и общего состояния.