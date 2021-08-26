По словам казахстанцев, на сборы школьника перед новым учебным сезоном приходится выложить кругленькую сумму.

Тяжелее всего приходится тем, кто воспитывает двух, а то и трех детей, которые ходят в школу.

Аналитики подсчитали, на минимальный базовый набор у родителей уходит порядка 50 тысяч тенге, и это не считая школьной формы, обуви и книг — львиной доли бюджета, который уходит на предшкольные сборы.

Собрать третьеклассника в школу — дело нехитрое, но затратное, говорит Елена Коцупей. На канцтовары мама девятилетнего школьника потратила порядка 10 тысяч тенге, около 5 тысяч выложила за портфель, и еще 15 на спортивную форму. Говорит, подорожало все, больше всего поднялись в цене обычные 12-листовые тетради.

-В общем где-то около 30 было потрачено на все. Заметно поднялись в цене тетрадки, если в прошлом году 15-16 минимальная цена, то в этом году 29 тенге, в два раза поднялись тетрадки, — говорит Елена Коцупей.

А между тем, по данным казахстанских аналитиков, собрать казахстанского первоклассника в школу выходит даже дороже. Базовый набор: портфель, канцелярские принадлежности, товары для творчества и спортивная форма.

Средняя стоимость рюкзака по Казахстану составила 8 127 тенге, на тетради, пенал, обложки, ручки, карандаши и другие необходимые канцтовары придется выложить не меньше 5500 тенге. Примерно столько же уйдет на принадлежности для уроков труда и изобразительного искусства. Больше всего придется выложить на спортивную форму. Аналитики подсчитали, что две белые футболки, брюки и хорошие кроссовки, которые бы прослужили до конца учебного года, родители потратят почти 30 тысяч тенге. Итого — минимальный набор в школу обойдется в 48 539 тенге.

При этом цену подсчитали среднюю по Казахстану, в крупных городах может выйти дороже. И это не считая школьной формы, обуви на три сезона и учебников. Шымкентцы говорят, собрать одного ребенка в школу дорого, а что говорить о семьях где их двое или даже трое?

Зарплата казахстанцев в среднем, по официальным данным, составляет чуть больше 200 тысяч тенге. Чтобы собрать ребенка в школу придется потратить четверть от заработанного. А вот люди, живущие на минимальную заработную плату — 42 500 тенге, итого … уйдут в минус.