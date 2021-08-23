На мировом первенстве по видам борьбы среди молодежи до 21 года, которое проходит в городе Уфе, в этот раз победила наша землячка из Туркестана.

В копилку Казахстана поступила золотая медаль. Нилуфар Раимова вернулась на родину. Победительницу в аэропорту встретили с почестями заместитель акима области Сакен Калкаманов и руководство областного управления спорта, родные и верные болельщики. Ей были вручены подарки за счет местных спонсоров.

В женской борьбе в весовой категории до 57 кг Нилуфар Раимова в финале встретилась с итальянской Авророй Русс и одержала победу со счетом 8:6. Спортсменка, ставшая чемпионом мира среди молодежи по вольной, греко-римской и женской борьбе в столице Российской Федерации Башкирии городе Уфе, является студенткой 3 курса МКТУ им. Х. А. Ясауи в Туркестане.

В целом, на чемпионате мира борцы Туркестанской области завоевали одну золотую и две бронзовые медали. Среди девушек в весовой категории 59 кг Мадина Аман завоевала бронзовую медаль. 3-е место заняла туркестанская красавица, которая приложила все свои усилия для победы на ковре. А ее тренером является Нуржигит Еримбетов.

Уроженец Келесского района Асылжан Есенгельды стал бронзовым призером турнира по вольной борьбе в весовой категории 57 кг. Тренер-Канат Тургараев. Ранее он стал серебряным призером чемпионатов Казахстана и Азии среди юниоров по вольной борьбе. Также является победителем V молодежной игры чемпионата страны среди молодежи.

Нилуфар Раимова, завоевавшая золоту медаль доказала свое преимущество в весе до 57 кг. В первом матче россиянка Анастасия Козлова обыграла со счетом 6:5, белоруска Мария Хулида-12: 00. В полуфинале Эльвира Камалоглум из Турции завершила поединок с разницей в счете 4: 2. А в финальной встрече наша чемпионка смола победить соперницу из Италии.

Все эти спортсмены воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы по подготовке областного олимпийского резерва имени А. Нурмаханова. Здесь смогли подготовить не мало учеников, которые с успехом показывают свои достижения на мировых аренах.