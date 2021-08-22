На мировом первенстве по видам борьбы среди молодежи до 21 года, которое проходит в городе Уфе, в этот раз победила наша землячка из Туркестана.

В копилку Казахстана поступила золотая медаль. Чемпионом мира в женской борьбе стала Нилуфар Раимова, которая представляла нашу страну в весовой категории до 57 кг. В финале она встретилась с итальянкой Авророй Русс и одержала победу со счетом 8:6.

Отметим, что в ходе встречи Нилуфар Раимова начинала уже проигрывать. Однако благодаря огромному желанию победить и сильному упорству, наша спортсменка все- таки завоевала титул чемпиона мира.