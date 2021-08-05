Увеличилось количество стран, в которых казахстанцы могут бесплатно обучаться в рамках межправительственных соглашений, заключенных по инициативе МОН РК.

Гранты казахстанцам начнут выделять Словакия, Азербайджан и Вьетнам.

Таким образом, если в 2019 году в списке государств, с которыми имелись договоренности в сфере образования, было 7 стран, то в 2021 их число возросло до 10.

Среди них также есть Венгрия, Польша, КНР, Украина, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. За минувшие два года в ведущих вузах этих стран бесплатно обучились около тысячи казахстанцев. В этом году казахстанцам выделено около 500 грантов.

Отметим, что в рамках межправительственных грантов казахстанцы могут пройти обучение по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и резидентуры.

«Международное сотрудничество в сфере высшего образования плодотворно сказывается на кадровом потенциале. Наряду с усилением качества образовательного процесса в отечественных вузах, необходимо создавать условия для того, чтобы наши граждане имели возможность обучаться в ведущих вузах мира. Мы расширяем географию стран для бесплатного обучения казахстанцев не только по стипендиальной программе «Болашак», но и в рамках межправительственных соглашений. Мы надеемся, что, вернувшись на родину, специалисты будут применять полученные знания для развития той сферы, в которой они будут трудиться», – отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Отметим, что в сравнении с 2019 годом число желающих принять участие в конкурсном отборе, возросло на 15%. Отбор претендентов проводит независимая комиссия, которая состоит из депутатов, экспертов, ученых-докторов инженерно-технических, медицинских, гуманитарных и естественных наук.

Оператором межправительственных соглашений является Центр международных программ МОН РК.

Отметим, что ранее на прошедшем Казахстанско-Европейском форуме с участием Министра образования и науки РК и Послом Европейского Союза в Казахстане стороны обсудили вопросы совместного сотрудничества в сфере образования.