В ходе заседания Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен вопрос санитарно-эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19.

С докладом о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в Казахстане выступил министр здравоохранения Алексей Цой.

По словам министра, ситуация в мире остается напряженной. Всего в мире на сегодня зарегистрировано около 208 млн случаев КВИ, за сутки регистрируется более 480 тыс. случаев. Умерло более 4,3 млн человек.

В четырех из шести регионов ВОЗ (Америка, Европа, Западная часть Тихого океана, Восточное Средиземноморье) со второй декады июля отмечается тенденция роста заболеваемости. Наибольшее пропорциональное увеличение числа новых случаев было зарегистрировано в регионах стран Америки и западной части Тихого океана.

В 38 из 228 стран государств членов ВОЗ отмечено увеличение новых случаев заболевания более чем на 50%. За последнюю неделю наибольший прирост заболеваемости отмечался в Азербайджане, где за неделю заболеваемость выросла на 121%, Израиле – 63%, Японии – 21%.

В Казахстане прирост за неделю снизился на 2%. На 18 августа в стране зарегистрировано 708 379 больных с положительным результатом COVID-19 и 66 381 случай с КВИ-.

«Все регионы за исключением Туркестанской области находятся в красной зоне. На протяжении последних трех недель в Казахстане отмечается постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации, за неделю в среднем регистрируется около 53 тыс. случаев», — отметил А. Цой.

По его словам, с 1 августа индекс распространенности коронавирусной инфекции в РК снизился на 14% с 1,11 до 0,97. Занятость инфекционных коек составляет – 53%, реанимационных коек – 47%.

Высокая занятость инфекционных коек отмечается в Актюбинской области – 69%, Кызылординской области – 66%, Алматинской области – 64%.

Министр отметил также устойчивую работу медицинских организаций страны, тогда как сегодня на лечении находятся более 120 тыс. пациентов с КВИ.

Вместе с тем, удельный вес пациентов, поступивших в реанимацию в первые сутки, составил более 40% и связан с воздействием более агрессивного Дельта штамма, самолечением пациентов и их поздним обращением за медицинской помощью.

«В этой связи, местным исполнительным органам необходимо усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам профилактики заболевания, предупреждения самолечения среди населения и своевременного обращения за медицинской помощью», — отметил А. Цой.

Министр также обратился к казахстанцам с просьбой при первых признаках КВИ обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

«Следует помнить, что соблюдение простых правил спасет жизни сотни людей», — отметил А. Цой.

Что касается процесса вакцинации, то на сегодняшний день 1-компонентом в стране привито – 6,1 млн чел, охват подлежащего населения составил 62%, 2-компонентом привито около 4,8 млн человек с охватом 48% подлежащего населения. Наибольший охват, по словам министра, отмечается в 6 регионах: городах Шымкент, Алматы, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях. Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой отмечается в Мангистауской области.

«Регионы вакциной обеспечены в достаточном количестве. Поставка вакцин осуществляется согласно графику. Во все регионы поставлена первая партия вакцины Sinopharm, Китай. Поставки продолжаются», — доложил А. Цой.

Продолжается масштабирование проекта «Ashyq» Как отметил министр, число участников проекта превысило 111 тыс., из них лидеров – 921, число пользователей достигло 4 млн.

Ежедневно более 400 тыс. казахстанцев проверяют свой статус онлайн.

Мониторинговые группы продолжают контроль соблюдения карантинных мер.

Согласно анализа за последние две недели охват рейдами увеличился на 16%, число объектов с нарушением выросло в 1,2 раза.

«Хочу отметить, что в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской областях наблюдается снижение охвата рейдами объектов», — констатировал А. Цой.

Мониторинговыми группами также осуществляется контроль соблюдения карантинных мер и на объектах-участниках «Ashyq».

В рамках проекта «Ashyq» мониторинговыми группами охвачено 60473 объекта, нарушения выявлены на 1 183 объектах. Вместе с тем, как отметил министр, с момента внедрения «Ashyq» выявлено 46 067 посетителей с красным и желтым статусами, из них 29 930 с положительным результатом ПЦР теста и 16 137 контактных лиц.

«Данная статистика показывает, что, к сожалению, некоторые граждане не соблюдают режим домашней изоляции, пытаются посещать объекты массового скопления населения, перемещаться внутри страны, тем самым представляя угрозу заражения для окружающих. Убедительно прошу граждан, представляющих опасность для окружающих, проявить гражданскую ответственность и не вносить свой вклад в распространение вируса», — обратился А. Цой к населению.

Кроме того, по его словам, несмотря на действующие карантинные меры в ряде регионов продолжается проведение торжественных мероприятий (свадьбы, поминальные обеды и другие) с участием большого количества людей и установлением фактов грубейших нарушений карантина.

Министр обратился к Премьер-Министру с просьбой поручить местным исполнительным органам усилить работу мониторинговых групп.

В целях обеспечения дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации в республике и недопущения роста заболеваемости и летальности от КВИ министр внес предложения: cохранить локдаун выходного дня в регионах, находящихся в «красной» и «темно-красной» зонах; усилить работу мониторинговых групп; увеличить охват вакцинацией подлежащего населения; усилить информационно-разъяснительную работу среди населения; с учетом обращений предпринимателей доработать критерии для «ЛИДЕРОВ» проекта «ASHYQ».

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