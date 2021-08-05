Приказом Министра образования и науки РК утверждены начало, продолжительность и каникулярные периоды 2021-2022 учебного года.

Начало 2021-2022 учебного года – 1 сентября 2021 года.

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах – 34 учебные недели.

Каникулярные периоды в течение учебного года:

осенние – 7 дней (с 1 по 7 ноября 2021 года включительно);

зимние – 11 дней (с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно);

весенние – 12 дней (с 19 по 30 марта 2022 года включительно).

В первых классах: дополнительные каникулы – 7 дней (с 7 по 13 февраля 2022 года включительно).