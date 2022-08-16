Казахстанские школьники будут учиться дольше

В Казахстане учебный год продлили до 36 недель. Последний звонок прозвенит в школах не 25, а 31 мая, передает OTYRAR.

Об этом рассказал министр просвещения Асхат Аймагамбетов. Теперь продолжительность учебного года в первых классах составит 35 учебных недель, а со 2-го по 11-й – 36 учебных недель.

«С первых дней лета ученики традиционно будут выходить на летние каникулы. Соответственно, летние месяцы дети полностью отдохнут. Продолжительность летних каникул в Казахстане в сравнении со странами-лидерами образования остается самой большой – 92 дня. В общем в одном учебном году дети отдохнут 4 раза», – отметил Асхат Аймагамбетов.

Каникулы будут выглядеть так:

Осенние каникулы продлятся 7 дней с 31 октября по 6 ноября;

зимние каникулы– девять дней — с 31 декабря по 8 января;

дополнительные для 1-классников с 6 по 12 февраля;

весенние каникулы – девять дней с 18 по 26 марта;

летние каникулы с 1 июня по 1 сентября.