Учебный год для школьников начнется 2 сентября

Стали известны даты начала и окончания учебного года в казахстанских школах, а также периоды школьных каникул.

В этом году новый учебный год стартует второго сентября, а самые длительные каникулы в середине учебного года выпадают на март.

Министерство просвещения РК озвучило сроки начала и завершения учебного года для школьников. Согласно сообщению, учебный год начнётся 2 сентября. При этом время и дату торжественной линейки, приуроченной ко Дню знаний, будет определят педагогический совет каждой школы. Определились в минпросе и с каникулами.

Мереке Амангелдыкызы, официальный представитель Министерства просвещения РК:

«Каникулы пройдут в следующие сроки:

* Осенние каникулы — с 27 октября по 2 ноября 2025 года (7 дней);

* Зимние каникулы — с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года (10 дней);

* Дополнительные каникулы (для учащихся 1 класса) — с 9 по 15 февраля 2026 года (7 дней);

* Весенние каникулы — с 19 по 29 марта 2026 года (11 дней).

Учебный год для школьников продлится 36 недель, занятия завершатся 25 мая.

Продолжительность каждой четверти составит:

* I четверть — 8 недель;

* II четверть — 8 недель;

* III четверть — 10 недель;

* IV четверть — 8 недель».

Отметим, в этом году государственный праздник — День Конституции Республики Казахстан — выпал на субботу. В соответствии с Трудовым кодексом, если праздник приходится на выходной день, дополнительный выходной переносится на следующий рабочий день. Именно поэтому учебный год стартует с первого рабочего дня осени – второго сентября.