Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы РК.

Антикоррупционной службой Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении главного специалиста отдела санитарно-эпидемиологического контроля РГУ «Кентауское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля» областного департамента Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

«Указанное должностное лицо несмотря на принимаемые государством меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 систематически получал от предпринимателей взятки в сумме от 100 тыс. до 120 тыс. тенге за выдачу положительного санитарно-эпидемиологического заключения для ввода приложения «Ашық»», говорится в официальном сообщении.

Подозреваемый задержан в соответствии со ст.128 УПК РК и водворен в ИВС УП г.Туркестан.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесен судом.