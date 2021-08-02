В социальных сетях и мессенджерах казахстанцы распространяют видео выступления казахстанского врача Айны Бакеевой. Она утверждает, что вакцинация против COVID-19 — это «фашизм в чистом виде», пишет stopfake.kz.

По ее словам, ни одна из вакцин не прошла третью фазу клинических испытаний, абсолютно все казахстанцы уже переболели КВИ, а дети и вовсе переносят эту болезнь на ура, а значит, что вакцинировать никого не нужно. Слова активистки опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

Айна Бакеева – врач из Шымкента, ставшая известной после того, как записала видеообращение к Касым-Жомарту Токаеву. На кадрах она в слезах говорила, что казахстанцы «мрут как мухи» от КВИ, а протоколы лечения не верны.

После этого с ней связался министр здравоохранения РК Алексей Цой. В беседе он разъяснил существующие нормы и протоколы лечения, а позже сама активистка дала интервью, из которого следовало, что беседой с министром она осталась довольна.

После случившегося Айна Бакеева начала консультировать людей прямо в своем профиле в Instagram. Сейчас она записывает видео, в которых убеждает подписчиков отказаться от вакцинации против COVID-19.

В одном из роликов, который активно распространяют в соцсетях и мессенджерах, Айна Бакеева озвучивает сразу несколько ложных утверждений. Разберем их по порядку:

Ни одна вакцина против COVID-19 не прошла третьей фазы испытаний

Это неправда. В настоящее время в Казахстане вакцинируют четырьмя препаратами: «Спутник V», QazVac, Hayat-Vax (BBIBP-CorV) и CoronaVac. Эти вакцины прошли доклинические и три стадии клинических испытаний. Информация об этом есть в открытом доступе.

«Все вакцины против КВИ, применяемые в Казахстане, одинаково безопасны и эффективны в отношении предотвращения тяжелых случаев КВИ. Согласно действующему законодательству, при ввозе незарегистрированных лекарственных средств на территорию Республики Казахстан обязательно наличие электронной копии документа производителя, подтверждающего качество лекарственного средства: сертификаты анализа, или протокол испытаний, или паспорт качества с показателями оценки качества с переводом на казахский и русский языки», — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Из этого следует, что применяемые в РК вакцины против COVID-19 прошли все необходимые для регистрации, поступления на рынок и подтверждения безопасности и эффективности стадии клинических исследований.

За участниками эксперимента наблюдают всего три дня

Это утверждение Айны Бакеевой также опровергли в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

«После завершения клинического исследования за участниками данного исследования срок наблюдения составляет в среднем 30 дней», — сообщили в ведомстве.

Все казахстанцы переболели КВИ

По данным на 1 февраля 2021 года численность населения Казахстана составляет 18 897 898 человек.

«За 6 месяцев 2021 года в республике зарегистрировано 270 100 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 34 968 детей до 14 лет», — сказано в ответе МЗ РК на запрос от портала Stopfake.kz.

Отсюда следует, что КВИ перенесли далеко не все казахстанцы.

Дети переносят COVID-19 на ура

К сожалению, это не так. Несмотря на то, что в целом дети действительно переносят болезнь легче, летальные случаи встречаются и среди них. По данным ЮНИСЕФ, 0,3% от всех смертей в результате COVID-19 приходится на детей и молодых людей до 20 лет. Это более 8 700 погибших.

Чтобы вакцинация не была фашизмом, нужно фиксировать состояние пациента до и после введения вакцины

Казахстанцы, уже получившие вакцину против COVID-19, знают, что именно таким образом и проходит процедура. Перед тем как получить препарат, пациенты заполняют анкету о наличии или отсутствии хронических и острых заболеваний, затем у них измеряют температуру, пульс, давление, сатурацию, прослушивают легкие и сердечный ритм, собирают анамнез и лишь затем, если результаты осмотра удовлетворительные, допускают к вакцинации. После прививки необходимо провести 30 минут в специально отведенной комнате в пункте вакцинации. При ухудшении состояния пациенту оказывают помощь, а сам случай регистрируют.

Необходимо соблюдать условия хранения и разморозки вакцин

Ведется постоянный контроль, чтобы вакцины хранились правильно.

«Порядок размораживания вакцин, рекомендации к вакцинации, показания и противопоказания изложены в Методических рекомендациях «Проведение вакцинации против коронавирусной инфекции населения в Республике Казахстан», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 11 июня 2021 года № 28», — сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Необходимо нести ответственность за серьезные побочные реакции, возникшие вследствие получения вакцины

Этот тезис также прокомментировали в Минздраве.

«В случае неблагоприятных последствий после получения вакцины ответственность будут нести все участники процесса, начиная от производителя, заканчивая непосредственно лечебными учреждениями.

Кроме того, сообщаем, что все лица, получившие профилактические прививки, находятся под медицинским наблюдением для своевременного выявления неблагоприятных проявлений после иммунизации и оказания необходимой медицинской помощи.

Если развитие осложнений связано с техникой введения вакцины, а ухудшение состояния здоровья прививаемого вызвано нарушением условий хранения вакцин, то данный инцидент рассматривается так же, как и другие врачебные ошибки с принятием соответствующих мер», — ответили в ведомстве.

Не ясен порядок получения вакцин для людей с хроническими болезнями и онкологией

«Согласно указанным Методическим рекомендациям у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом, может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан как минимум 1 месяц до и после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности. Вакцинации против КВИ не подлежат лица, имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 октября 2020 года № ҚР ДСМ-146/2020 «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок», -пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Из этого следует, что озвученные тезисы являются манипулятивными и ложными. Сравнение вакцинации против COVID-19 с фашизмом некорректно. Иммунизация в Казахстане проводится с целью защитить людей от болезни, от которой, по словам самой Бакеевой, люди «мрут как мухи».

Фашизм же – это политический строй, при котором намеренно культивируется ненависть к некоему внутреннему либо внешнему врагу. Цели защищать всех без исключения фашизм не преследовал никогда.