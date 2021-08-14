Министерством внутренних дел РК проводится проверка по факту смерти казахстанского журналиста Калыбека Атжана, который на своей странице в Facebook сообщил об ухудшении здоровья после дыхательной гимнастики предложенной Айной Бакеевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«11.08.2021 года в Министерство внутренних дел поступило заявление по факту смерти 09.08.2021 г. казахстанского журналиста Калыбек Атжан, который 07.08.2021 г. сообщил на личной странице в социальной сети Facebook об ухудшении здоровья после дыхательной гимнастики предложенной Бакеевой А.А.

11.08.2021 года данное обращение зарегистрировано в Книге учета информации МВД и направлено по территориальности в департамент полиции Жамбылской области для дальнейшей передачи в порядке ст. 181 ч.5 УПК (заявление, сообщение об уголовном правонарушении) в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Жамбылской области для проведения соответствующей проверки», — прокомментировали в ведомстве.

По результатам указанной проверки ДП Жамбылской области будет принято процессуальное решение.