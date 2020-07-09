Шымкентский врач, которой удалось достучаться до главы минздрава, регулярно выходит в прямые эфиры в Инстаграм. Сегодня она побывала и в гостях у телеканала «Отырар».

Реабилитолог из Шымкента рассказывает своим подписчикам, которых уже более 330-ти тысяч, как победить опасный вирус. Шымкентский доктор призывает заразившихся казахстанцев не принимать антибиотики без острой необходимости и не делать капельницы. Такие методы лечения могут только навредить здоровью.

«Не торопитесь принимать антибиотики, они вирус не лечат. Затем, если нет мокроты — отпадает вопрос в отхаркивающих, опорожнять бронхи не надо, там ничего нет. Затем, бронхорасширяющее средство не нужно, там нет спазма как при астме, нет нарушений проходимости. И основное — инфузии, у нас народ мазохисты какие-то, любят портить кожу. Можно же выпить солевые растворы — Регидрон, глюкозу — это чай с сахаром. Разительно отличается поведение жидкости, когда вы ее пьете и вливаете напрямую в кровь», — объясняет врач.

Ранее в своих эфирах Айна Бакеева уверяла, что из-за того, что препараты вводятся не внутримышечно а внутривенно, у людей происходит отек легких и они умирают. Казахстанцы в комментариях спрашивают совета у Бакеевой, консультируются и, в основном, благодарят.

«Самое главное, ее советы помогают людям. А осуждать ее не стоит, да, много эмоций, но главное результат — спасти как можно больше человеческих жизней. Ведь это сейчас главная задача всех врачей», — уверена пользователь Инстаграм.

«По всей стране единственная достучалась до властей и, по-моему, аптеки начали трясти по всей стране после ее высказываний об их наживе на костях», — уверен юзер.

«Здравствуйте Айна! Я врач, уже неделю рекомендую людям ваши схемы. Я из Бишкека. Каждый день смотрю вашу страничку с надеждой, что узнаю еще что-нибудь! У нас-то тоже много благодарных вашим схемам. Спасибо!», — пишут женщине из Кыргызстана.

Кроме медикаментозной терапии, врач рекомендует заниматься дыхательной гимнастикой. Айна Бакеева напомнила, что выздоровление зависит не только от врачей, но и от самого пациента.

Анастасия Новикова