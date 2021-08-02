1 августа в 16: 50 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по улице Коныраулы, в микрорайоне Акжайык Каратауского района города Шымкента.

Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что во дворе дома полностью горят баня и сарай, расположенные под одной крышей, и старые домашние вещи. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. С места происшествия пожарный-спасатель младший сержант гражданской защиты Байдаулет Толебек вынес в безопасное место газовый баллон объемом 50 л, сообщает Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент.

Пожар локализован в 17:06, полностью потушен в 17: 18. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается.

На место происшествия были привлечены 15 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС.