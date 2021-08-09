В Шымкенте на 8 августа зарегистрировано 565 случаев заражения КВИ (с симптомами – 479, без симптомов – 86).

269 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 296 человек взяты на домашний карантин.

На сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 3 580 коек, занятость коек составляет 77%, свободных коек — 799. В инфекционном стационаре на лечении находятся 2781 больных, в реанимационном отделении – имеется 498 коек, 381 больных находятся на лечении.

За последние сутки в городе вакцинировано 2 708 человек (I компонент — 890, II компонент – 1 818). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 384 040 человек. Из них 304 289 человек получили оба компонента вакцины.

Уважаемые горожане, получите вакцину и спасите свою жизнь. Призываем строго соблюдать требования карантина и масочный режим.