Главный государственный врач Шымкента внес изменения в постановление о карантинных мерах в городе.

Приведенные данные относятся только к объектам, участвующим в программе Ashyq. Деятельность других объектов по-прежнему не разрешена.

Изменения во времени работы ряда объектов в городе:

Центры и салоны красоты, парикмахерские — с ограничением по времени с 7:00 до 20:00, участники со статусом «Лидер» — до 00:00, по предварительной записи, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье.

Крытые рынки (продуктовые и непродуктовые) — с 7:00 до 17:00. Участники со статусом «Лидер» — до 19:00. В субботу и воскресенье работать не будут.

ЦОНы будут работать с 9:00 до 18:00. В субботу и воскресенье работать не будут. Предварительное бронирование посещения обязательно.

Объекты общественного питания по типу столовых — с 7:00 до 22:00. Участники со статусом «Лидер» — до 00:00. В субботу и воскресенье работать не будут.

Летние площадки — с 7:00 до 00:00. В субботу и воскресенье работать не будут.

ТРЦ, торговые дома, торговые сети — с 7:00 до 22:00. Участники со статусом «Лидер» — до 00:00. В субботу и воскресенье работать не будут.

Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии — при заполняемости не более 30%, с 7:00 до 22:00, участники со статусом «Лидер» — до 00:00 часов. В субботу и воскресенье работать не будут.

Постановление вступает в силу со дня подписания. Полный текст Постановления №27 от 9 августа 2021 года можно прочитать ЗДЕСЬ.