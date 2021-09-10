Главный Государственный санитарный врач Республики Казахстан Е. Киясов подписал новое постановление.

Он постановил:

1. Акционерному обществу «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»: исключить формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов, за исключением рабочих поездов.

2. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам обеспечить:

1) увеличение количества общественного транспорта в «часы пик» с целью снижения пассажиропотока и недопущения скопления населения;

2) разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

3) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

4) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

5) разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

6) разрешение деятельности РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бөбек» с учетом эпидемиологической ситуации в регионах;

7) разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом;

8) ограничение деятельности социально-экономических объектов на основании критериев, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. При этом, ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из «зелёной» зоны в «жёлтую» или из «жёлтой» зоны в «красную»), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «жёлтой».

3. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Департаментам санитарно-эпидемиологического контроля областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Департаментам полиции областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

1) контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать административные меры в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях»;

2) возобновление деятельности объектов, включая объекты, деятельность которых не ограничивалась, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

Главные государственные санитарные врачи областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент руководствуются настоящим постановлением без права принятия решения об ужесточении карантинных мер в регионах, расположенных в «зеленой» и «желтой» зонах.

Настоящее постановление вступает в силу с силу с 00 часов 13 сентября 2021 года.

Главный Государственный

санитарный врач

Республики Казахстан Е. Киясов