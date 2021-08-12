В Алматы, Шымкенте, Актобе, Павлодаре и Таразе установили медработников, проводивших фиктивную вакцинацию граждан за деньги.

За использование поддельного паспорта вакцинации гражданам грозит наказание по статье 385 УК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград». Нарушителям грозит штраф в размере до 160 МРП (почти 467 тысяч тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток.

Подделавших паспорта вакцинации наказывают более сурово. Та же статья предусматривает для них наказание в виде штрафа в размере до 2 000 МРП (5,8 миллиона тенге), либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Если нарушение выявят повторно в течение года, а также если подделка паспортов вакцинации осуществлялась группой лиц по предварительному сговору, штраф вырастает до 4 000 МРП, а это уже 11,6 миллиона тенге. Также нарушителей могут привлечь к общественным работам на срок до 1 000 часов, либо ограничить свободу на срок до четырех лет, либо лишить свободы на тот же срок.