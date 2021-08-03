В дежурную часть Ордабасинского РОП обратился местный житель с заявлением о том, что у него угнали автомашину Mazda 626.

Как рассказал потерпевший, он припарковался возле продуктового магазина и зашел внутрь на минутку. Когда потерпевший вышел, то не обнаружил свое авто. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Ордабасинского РОП по статье 200 УК РК “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“.

С целью раскрытия преступления в отделе полиции создали следственно-оперативную группу, которая оперативно приступила к розыску автоугонщика. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение получаса обнаружили похищенный автомобиля на одной из улиц поселка.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался житель Арысского района. Как выяснилось, сельчанин распивал алкоголь вместе со своими знакомыми. Затем он забрал из кармана одного из них 45 тысяч тенге и пришел в магазин. Здесь мужчина заметил припаркованный рядом чужой автомобиль и угнал с места преступления. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: “Угон автомобиля” и “Грабеж“. Сейчас находится под стражей. Следствием выясняется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.