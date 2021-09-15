Сегодня, 15 сентября в Казахстане стартовала кампания свободного выбора организации ПМСП (первичной медико-санитарной помощи), которая продлится до 15 ноября 2021 года.

Кампания проводится каждый год для того, чтобы жители страны могли сменить организацию прикрепления, если их не устраивает нынешняя.

Прикрепление к поликлинике дает право получать обширный перечень медпомощи в системе здравоохранения, включая направление на консультативно-диагностические услуги, госпитализацию, любую плановую медпомощь и многое другое.

Граждане, которые не воспользовались правом свободного выбора поликлиники, остаются прикрепленными к той организации ПМСП, в которой обслуживались ранее.

Прикрепиться к организации ПМСП можно тремя способами: непосредственно обратившись в выбранную медицинскую организацию, онлайн через портал электронного правительства либо подать заявление в Центрах обслуживания населения.

Для прикрепления к организации ПМСП по месту постоянного или временного проживания для оказания медицинской помощи в рамках ГОБМП реализована государственная услуга «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Организация ПМСП предоставляет физическим лицам государственную услугу при самостоятельном обращении или через веб-портал «Электронного правительства».

При обращении в организацию ПМСП при себе необходимо иметь удостоверение личности и на месте написать заявление на имя главного врача. При прикреплении через портал egov.kz, нужно пройти авторизацию, заполнить электронную заявку. Результат оказания услуги будет направлен в Личный кабинет заявителя. Что касается Центров обслуживания населения, то в них процедуру прикрепления можно также осуществить в электронном формате через «Connection Points», в пункте самообслуживания.

Отдельные категории граждан могут прикрепиться непосредственно в поликлинике. Для этого необходимо подать заявление произвольной формы и документ, удостоверяющий личность. К этим категориям относятся пенсионеры, инвалиды, опекуны, назначенные по закону инвалиду с детства, также опекуны или попечители, патронатные воспитатели; осужденные, отбывающие в колониях (по месту отбывания), студенты, военнослужащие срочной службы, дети, родившиеся в иностранных государствах, люди, которые оформляют прикрепление по доверенности.

Кампания по прикреплению – не единственная возможность поменять поликлинику. Сделать это можно один раз в год по праву свободного выбора, а также в случае, если человек поменял место постоянного или временного проживания, работы или учебы, переехал в другой населенный пункт или, если поликлиника, куда он относился, была реорганизована или ликвидирована и т.д.

Следует отметить, что контроль и ответственность за проведение ежегодной кампании прикрепления закреплены за территориальными Управлениями здравоохранения, куда можно направить свои вопросы, жалобы и предложения в случае, если сама медицинская организация не в состоянии дать удовлетворяющий ответ и вынести решение.

Фондом медстрахования заключены договора с 615 поставщиками ПМСП, из них 357 государственных организаций и 258 частных.

На начало сентября к организациям ПМСП по стране прикреплено 19,4 млн человек. Из них 11,6 млн человек городского населения, 7,9 млн – в сельской местности.

По итогам кампании прикрепления 2020 года, услугой свободного выбора организации ПМСП воспользовались 134,4 тыс. человек. Из них иностранцев – 1037 человек, среди которых 1010 — граждане других стран, 27 – кандас.

Список всех поликлиник, к которым можно прикрепиться, доступен на сайте Фонда социального медицинского страхования fms.kz в разделе «Выбрать клинику».

Если у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинских услуг, просим вас оставлять обращения через официальные каналы обратной связи Фонда – контакт-центр 1406, мобильное приложение «Qoldau 24/7», сайт Фонда www.fms.kz, Saqtandyry-bot в Telegram.