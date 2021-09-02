Комитет санитарно-эпидемиологического контроля предупреждает о необходимости формирования коллективного иммунитета путем массовой вакцинации — наиболее эффективного способа остановить пандемическое распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 9 970 000 граждан, которым рекомендована вакцинация против вируса SARS-CoV-2.

Согласно данным медицинской информационной системы, Первый этап вакцинации прошли 6 709 478 человек, что составляет 67,3 % от контингента, подлежащего вакцинации. Количество получивших оба компонента вакцины достигло 5 502 652 человек.

Неблагоприятных проявлений после иммунизации среди привитых не зарегистрировано.

Вакцинация населения против коронавирусной инфекции идет в соответствии с установленным планом. Запаса вакцины достаточно. На сегодняшний день в страну доставлено 8 185 695 доз I компонента препаратов против COVID-19 и 6 416 400 доз II компонента.

В результате проведения комплексной информационно-разъяснительной работы о безопасности, эффективности и значимости вакцинации в условиях пандемии, среди населения снизился ряд негативных отзывов о прививках и повысилось желание защитить свое здоровье и сделать прививку.

Согласно статистике, лидирующие позиции по вакцинации занимают следующие регионы: г. Алматы, Алматинская и Туркестанская области.