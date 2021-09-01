В Министерстве здравоохранения рассказали про обеспечение санитарных норм в организациях образования в новом учебном году.

Условия соблюдения карантина в школах, риски онлайн и офлайн обучения обсудили эксперты в ходе недавнего «круглого стола», организованного гражданским штабом по борьбе с пандемией коронавируса «Ел үшін егілемін».

Как рассказала в своем выступлении заместитель Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Зауре Ахметова, коронавирусная инфекция показала, насколько могут быть опасны и разрушительны инфекционные заболевания.

И для того, чтобы дети по-прежнему получали знания именно в стенах школы, следует соблюдать ряд обязательных требований.

«Самое главное – это вакцинация всех педагогов и персонала в школе. 97,3% учителей казахстанских школ уже привиты. Кроме того, теперь все педагоги, персонал школы и учащиеся, будут проходить входной фильтр, а именно бесконтактную термометрию. Еще одно важное требование – это обязательное приложение Ашык, для педагогов, персонала и родителей», — сообщила Зауре Ахметова.

По словам заместителя председателя КСЭК, также внедрен новый обязательный формат «один класс». Отныне полностью отменяется кабинетная система. Если раньше старшеклассники переходили из одного кабинета в другой, то теперь обучающиеся будут заниматься в рамках только одного класса. Таким образом исключаются лишние взаимодействия среди школьников.

Также очень важно обеспечение школ дезинфицирующими средствами.

Обязательными станут частые влажные уборки, в достаточном количестве санитайзеры, антисептики, а также обязательное разобщение между начальными и старшими классами.

Также по словам Зауре Ахметовой, запрещается проведение любых массовых мероприятий.

«Также определены подходы к условиям карантина при заболеваемости КВИ. Если в классе один ребенок заболел коронавирусом, то весь класс отправляется на карантин на 14 дней. Если на смене заболели более 30% классов, то вся смена данной школы будет уходить на домашний карантин на 14 дней», — отметила представитель КСЭК.

Замглавы КСЭК также подчеркнула, что важным является взаимодействие СЭС с сотрудниками управления образования, здравоохранения и с самими школами. Теперь при регистрации заболевания в домашнем очаге, обязательно в экстренном порядке информировать школы.

Таким образом будет возможно вовремя изолировать контактное лицо от своих одноклассников.