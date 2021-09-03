Одна из достопримечательностей г. Шымкента — часы перед железнодорожным вокзалом заработали.

После шквала критики  горожан и гостей города в  социальных сетях   местная власть   все -таки изыскала возможности отремонтировать часовой механизм. Детали для электронных часов привезли, и сейчас стрелки на всех четырех часах идут точно, что обрадовала  местных жителей и приезжих.Ведь, как заметили пассажиры, перед глазами  часы, указывающие правильное время,  удобно очень, не опоздаешь на поезд. К слову в последние месяцы из-за остановки часов он был закрыт логотипом г. Шымкента.

Аякоз Абен, жительница г.Шымкента:»Сразу заметила, что  часы  перед  ЖДВ  отремонтировали. На часах у меня сейчас без шести минут  два часа, и на часах это  же время. Здорово, что заработали. Ведь  таких часов больше в городе нет. И поэтому они должны всегда должны  работать».

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