Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал старт работе Офиса цифрового правительства, включающего в себя национальный аналитический центр, центр цифровой трансформации и национальный проектный офис.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил Президенту об основных задачах и проектах Офиса цифрового правительства. Как сообщил министр, в рамках его работы будет осуществляться автоматизация первичной аналитики, подготовка прогнозов и сценариев развития, мониторинг и выявление рисков срыва достижения целевых показателей и т.д. Центр цифровой трансформации будет заниматься реинжинирингом процессов государственных органов и переводом их в цифровой формат.

Министерство торговли и интеграции представило Президенту Аналитическую платформу по внутренней и внешней торговле. Данная платформа дает возможность в онлайн-режиме осуществлять мониторинг цен на продукты питания и формировать прогнозные цены.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности презентовало проект по цифровому мониторингу охвата и темпов вакцинации населения страны.

В ходе мероприятия также выступили председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, министр финансов Ерулан Жамаубаев, министр здравоохранения Алексей Цой и другие.