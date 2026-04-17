Токаев выступил на Анталийском дипломатическом форуме

Касым-Жомарт Токаев принял участие в панельной сессии, посвящённой глобальным вызовам и неопределённости.

Глава государства отметил усиление роли Турции под руководством Реджеп Тайип Эрдоган и выразил ожидание его визита в Казахстан.

Президент подчеркнул, что современные конфликты приобретают глобальный характер, а Организация Объединённых Наций нуждается в реформах, особенно её Совета Безопасности.

По его словам, ключевые качества мировых лидеров сегодня — ответственность и стратегическая сдержанность.

Также Токаев высказался о ситуации на Ближнем Востоке, призвав к прекращению конфликтов и сосредоточению на проблеме распространения ядерного оружия.