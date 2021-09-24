В Абайском районе с начала года было высажено 35 920 многолетних и однолетних цветов.

Полив и стрижка зеленых насаждений вдоль основных улиц и во дворах, уборка территории проводятся ежедневно.

Для активизации работы в данном направлении территория района разделена на 11 секторов. Подрядная организация ТОО» Build stroi » производит уборку секторов в соответствии с графиком.

На основных центральных улицах ежедневно, во дворах многоэтажных жилых домов два раза в неделю. Санитарная работа взята на контроль акима района и систематически контролируется специалистами.

По жалобам жителей Абайского района на уборку можно обратиться в акимат по номеру 53-03-20 или в единый бесплатный центр помощи 109.