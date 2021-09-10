В Туркестанской области полицейские задержали афериста, обманувшего граждан на 15 миллионов тенге, обещая квартиры.

В дежурную часть ОП Кентау с заявлением о мошенничестве обратился один из жителей города. Как рассказал потерпевший, малознакомый человек обещал ему приобрести квартиру в Шымкенте. Затем потерпевший отдал 2,5 миллиона тенге, но обещанного жилья так и не дождался. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество”.

Полицейские в течение суток установили подозреваемого. Им оказался житель Туркестана, безработный, ранее причастный к аналогичным фактам мошенничества. Следствием установлено, что подозреваемый с целью “легкой наживы” вошел в доверие к жителю Кентау и под предлогом помощи в приобретении квартиры завладел крупной суммой денег. Кроме того, выяснилось, что подозреваемый путем мошенничества выманил деньги у 13 местных жителей, также обещая им помочь приобрести жилье.

Всего же аферист нанес материальный ущерб потерпевшим на сумму около 15 миллионов тенге. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.