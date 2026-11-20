В Шымкенте за четыре дня оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход» выявили 3,5 тысячи административных правонарушений. Значительная часть нарушений связана с несоблюдением правил дорожного движения пешеходами и водителями, которые не уступают дорогу людям на переходах.

По данным городской прокуратуры, с 13 по 16 ноября зафиксировано 1775 случаев перехода дороги в неустановленных местах. Ещё 514 нарушений допустили водители, не предоставившие преимущество пешеходам. Эти цифры показывают, что проблема дорожной дисциплины касается обеих сторон движения. При этом количество выявленных нарушений со стороны пешеходов более чем втрое превышает число зафиксированных случаев, когда водители не уступили дорогу.

Почему количество нарушений выросло вдвое

По информации прокуратуры, по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели количество выявленных нарушений со стороны пешеходов и водителей увеличилось на 104% — с 1124 до 2289 случаев. Особенно заметный рост зафиксирован среди автомобилистов. Число нарушений, связанных с непредоставлением преимущества пешеходам, выросло со 145 до 514. Это более чем в 3,5 раза. Количество нарушений правил дорожного движения пешеходами увеличилось на 81,3% — с 979 до 1775 случаев. Однако рост статистики не обязательно свидетельствует о том, что жители стали чаще нарушать правила. На результаты могло повлиять усиление контроля, увеличение числа патрулей и использование дополнительных технических средств.

Чтобы объективно оценить изменение дорожной дисциплины, необходимо учитывать не только количество выявленных нарушений, но и интенсивность проверок, транспортный поток и статистику дорожно-транспортных происшествий.

Кто создаёт опасность на дорогах

Переход проезжей части в неустановленном месте остаётся одним из наиболее распространённых нарушений, выявленных во время рейда. Подобные действия особенно опасны на участках с интенсивным движением. Водитель может не успеть среагировать на внезапное появление человека на дороге, а последствия столкновения способны оказаться тяжёлыми. Вместе с тем ответственность за безопасность лежит не только на пешеходах. Водители обязаны соблюдать требования правил дорожного движения и предоставлять преимущество пешеходам в предусмотренных законом случаях. Непредоставление преимущества пешеходам подпадает под статью 600 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Нарушение правил дорожного движения пешеходами рассматривается в соответствии со статьёй 615 КоАП.

За четыре дня рейда к административной ответственности привлечены 2789 человек.

Дроны и камеры усиливают контроль

Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» проводится в Шымкенте с 13 по 22 ноября под координацией городской прокуратуры. К проверкам привлечены сотрудники прокуратуры, автомобильные и пешие патрули полиции. Для выявления нарушений используются возможности Центра оперативного управления полиции и беспилотные летательные аппараты. Применение технических средств позволяет контролировать дорожную обстановку и фиксировать нарушения на участках, где постоянное присутствие патрулей затруднено. При этом эффективность таких мероприятий должна оцениваться не только количеством составленных административных материалов. Основная задача профилактики — предупреждение ДТП и снижение риска травмирования людей.

Что необходимо для повышения безопасности

Результаты рейда вновь поднимают вопрос о соблюдении правил дорожного движения в Шымкенте. С одной стороны, необходим постоянный контроль за водителями, которые не предоставляют преимущество пешеходам. С другой — важно предупреждать опасное поведение самих пешеходов. Не менее существенное значение имеют доступность пешеходных переходов, исправность светофоров, освещение улиц и организация безопасных маршрутов. Однако представленные прокуратурой данные не позволяют определить, какие именно участки города наиболее проблемные и насколько выявленные нарушения связаны с состоянием дорожной инфраструктуры. Для более полной оценки ситуации необходима информация о местах концентрации нарушений, количестве ДТП с участием пешеходов и результатах профилактической работы за более продолжительный период. Прокуратура Шымкента призывает жителей переходить дорогу только в установленных местах и соблюдать сигналы светофоров. Водителям напоминают о необходимости уступать дорогу пешеходам.

В рамках принципа «Закон и порядок» безопасность дорожного движения зависит не только от административного контроля, но и от ответственного поведения каждого участника движения.

Главным результатом профилактических мероприятий должно стать не увеличение количества штрафов, а сокращение числа опасных ситуаций на дорогах и сохранение жизни и здоровья людей.