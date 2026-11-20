В городской клинической больнице №1 Шымкента оказывают экстренную медицинскую помощь пациентам с осложнёнными формами желчнокаменной болезни. С начала 2026 года с таким диагнозом в больницу поступил 921 человек, из них 864 пациентам провели хирургические операции.

Кроме того, для восстановления проходимости желчных путей специалисты выполнили 97 лечебных процедур с применением методов эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) и эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ).

Одним из пациентов стал 48-летний мужчина, которого доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Во время обследования врачи установили, что желчный пузырь был сильно воспалён, произошло нагноение и его разрыв.

Учитывая тяжесть состояния пациента, медики незамедлительно оказали реанимационную помощь. Затем под руководством заместителя главного врача по хирургии Тайбека Сыдыкова была проведена сложная операция лапароскопическим методом.

По словам специалистов, некоторые пациенты игнорируют первые симптомы заболевания и прибегают к самолечению, в том числе используют травяные настои и методы лечения с недоказанной эффективностью.

Подобные действия могут привести к позднему обращению за медицинской помощью и развитию осложнений.

Врачи напоминают о важности своевременного обращения к специалистам при появлении признаков заболевания.