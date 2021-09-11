Полицейские оцепили колонию строгого режима в Шымкенте.
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10 сентября около 20:00 к правоохранителям поступило сообщение о странной находке по Тамерлановскому шоссе. Возле колонии ИЧ 167/3, именующейся в Шымкенте «31-й зоной», нашли бесхозную сумку.
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Случайно обнаруженная находка вызвала большой переполох среди оперативных служб.
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Территория была тут же оцеплена. Прибыли все экстренные службы.
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Сумку, которая вызвала подозрение, проверили специалисты и установили, что в ней не находятся взрывчатые вещества или иные предметы, представляющие опасность.
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Примерно через час оцепление сняли.
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Полицейские по видеокамерам теперь выяснят, намеренно или случайно оставили сумку возле ИЧ-167/3.