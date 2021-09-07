На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен Комплекс мер антиинфляционного реагирования.

С докладами выступили министр национальной экономики Асет Иргалиев, председатель Национального Банка Ерболат Досаев, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев. В целях решения поставленной в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева задачи по недопущению роста инфляции Правительством разработан Комплекс мер антиинфляционного реагирования на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

В рамках оперативных мер по сдерживанию продовольственной инфляции будут предприняты конкретные шаги по стабилизации цен на протяжении всей цепи формирования стоимости в секторе. Будет организован закуп социально значимой продовольственной продукции, расширена роль АО «НК «Продкорпорация» в обеспечении стабильных и предсказуемых цен на сырье для переработчиков сельхозпродукции. Будут расширены механизмы субсидирования и льготного кредитования производителей, увеличены нормы субсидирования для строительства инфраструктуры хранения сельхозпродукции. Будет снижена арендная плата для реализаторов социально значимых продуктов. Создание Единого реестра производителей по стране и запуск аналитической платформы по мониторингу цен позволит незамедлительно реагировать на локальные вспышки инфляции.

В рамках мер по сдерживанию уровня инфляции на непродовольственные товары предусматривается введение, при необходимости, ограничений на вывоз сырья и материалов, по которым наблюдается дефицит либо рост цен на внутреннем рынке. Будет обеспечено заблаговременное утверждение комплексных тарифов на медуслуги и предельных цен на ряд медицинских товаров. Будут реализованы конкретные меры по наращиванию производств с высоким уровнем импорта инфляции, в т.ч. строительных материалов и продукции легкой промышленности. В рамках денежно-кредитной политики будет усилен фокус на реализации антиинфляционных мер, в т.ч. путем усиления контроля над объемом ликвидности в экономике.

«Все эти меры позволят в оперативном порядке до конца текущего года стабилизировать цены на непродовольственные товары и платные услуги и обеспечить контроль над общим уровнем инфляции», — сказал А. Мамин. Глава Правительства поручил государственным органам и организациям, местным исполнительным органам немедленно приступить к выполнению предусмотренных мер,

Источник: primeminister.kz