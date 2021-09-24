На западе, в центре и востоке РК под влиянием фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды.

В связи с чем ожидаются дожди, в центре и востоке – небольшие осадки (преимущественно дождь). На остальной территории республики ожидается погода без осадков. На западе, юге, юго-западе, юго-востоке, центре и востоке ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе – с пыльной бурей, на севере, северо-западе республики – туман.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23 м/с. Днем на северо-востоке и юго-западе Жамбылской области, в горных районах и на западе Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области в центре и западе, в Мангыстауской области в центре, на северо-востоке ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Атырауской области ночью на юге и в центре, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-22 м/с. На востоке Западно-Казахстанской области, днем на юго-западе, северо-западе Актюбинской области, на севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Ночью и утром на северо-востоке, востоке Костанайской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на юге Павлодарской области ожидается туман. На юге и западе Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью севере, в горных и предгорных районах Алматинской, Жамбылской областей на повехрности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, на юге Актюбинской, Карагандиснкой, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сегодня ожидается +21..+29 °C, без осадков, слабый ветер. Завтра: +15..+30 °C, без осадков, легкий ветер.