На большей части РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, лишь на западе.

На северо-западе, северо-востоке РК под влиянием фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды — ожидаются дожди. На западе, юге, в центре ожидается усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей, на севере республики – туман.

Днем в Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с. На северо-востоке Жамбылской, в горных районах и на западе Туркестанской, ночью в центре, днем на большей части Кызылординской, на севере и востоке Атырауской, на юге, в центре, северо-востоке Западно-Казахстанской, ночью на западе, днем на большей части Актюбинской, днем на западе и юге Карагандинской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Мангистауской области на западе, северо-западе и северо-востоке ожидается усиление ветра 15-23 м/с. Ночью и утром на востоке Акмолинской, на северо-западе Северо-Казахстанской, на юге Павдлодарской области ожидается туман.

Ночью на севере, в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются заморозки 1-3 градуса. В горных и предгорных районах Жамбылской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Шымкенте сегодня ожидается +19..+30 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +18..+34 °C, без осадков, легкий ветер.