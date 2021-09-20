В Шымкенте завершился 14-й чемпионат Азии по пулевой стрельбе.

По итогам континентального первенства команда Казахстана завоевала 12 золотых медалей. Отечественные спортсмены лидируют в командном зачете с 12 золотыми, 12 серебряными и 12 бронзовыми медалями.

Второе место заняла команда Узбекистана, завоевавшая 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых медали, а третье место заняла команда Индонезии, завоевавшая 5 золотых и 3 серебряных медали.

В целом в чемпионате Азии приняли участие 176 спортсменов из 10 стран континента.

Юрий Юрков, Ислам Усеинов и Алексей Клейменов также выиграли командные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. В смешанном командном зачете серебро завоевали Ирина Локтионова и Эльдар Иманкулов.

Лучшими снайперами чемпионата Азии стали Ислам Усеинов (личный зачет, командный зачет, рекорд РК), Эльдар Иманкулов (индивидуальный и командный зачет), Зухра Ирназарова (индивидуальный зачет), Никита Шахторин (индивидуальный и командный зачет, национальный рекорд среди юниоров). Юрий Юрков показал результат.