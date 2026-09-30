В Шымкенте с помощью дронов выявили около 8 тысяч правонарушений

В Шымкенте для мониторинга обстановки используют более 10 полицейских дронов. С их помощью правоохранители контролируют ситуацию в разных районах города и фиксируют нарушения.

С начала года благодаря воздушному мониторингу выявлено около 8 тысяч правонарушений.

Из них порядка 3 800 связаны с безопасностью дорожного движения, ещё около 3 700 — с нарушениями в сфере общественной безопасности.

В полиции отмечают, что дроны позволяют расширить зону наблюдения, быстрее фиксировать нарушения и оперативнее реагировать на происходящее.