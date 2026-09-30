В Шымкенте построят поликлинику с КТ, МРТ и дневным стационаром

В микрорайоне Shymkent City началось строительство новой поликлиники, которая будет обслуживать более 30 тысяч жителей.

На месте будущего медицинского объекта заложили памятную капсулу. В церемонии приняли участие ветераны медицинской отрасли и представители системы здравоохранения. Поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену. В ней откроют взрослое и детское отделения, женскую консультацию и центр семейного здоровья.

Также в учреждении предусмотрены отделение экстренного приёма, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты рентгенодиагностики, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографии и эндоскопии. Кроме того, здесь разместят дневной стационар на 20 коек, центр амбулаторной хирургии, отделение реабилитации и кабинет фтизиатра.

По словам руководителя управления здравоохранения Шымкента Кайрата Калибекова, жители смогут пройти необходимые обследования и получить комплекс медицинских услуг в одном месте.

На строительство поликлиники планируют направить 13 млрд теңге. Как сообщил руководитель управления строительства Шымкента Олжас Тажибаев, на реализацию проекта отводится 18 месяцев.

Сейчас на площадке уже идут подготовительные работы. Проект предусматривает также благоустройство прилегающей территории. Здесь появятся подъездные дороги, парковочные места, пешеходные дорожки, озеленённые зоны и места для отдыха.

Ожидается, что новая поликлиника повысит доступность медицинской помощи для жителей Shymkent City и укрепит медицинскую инфраструктуру района.