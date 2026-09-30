Шымкентские стрелки стали бронзовыми призёрами Азиады

Казахстанские спортсмены завоевали бронзовую медаль XX летних Азиатских игр в командных соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине «трап».

Сборную Казахстана представили Даниил Почивалов, Алишер Айсалбаев и Марк Почивалов. Братья Даниил и Марк Почиваловы — спортсмены из Шымкента.

По итогам трёх дней соревнований казахстанская команда набрала 348 очков и заняла третье место.

Победителем стала сборная Кувейта с результатом 355 очков. Серебряные медали завоевали спортсмены Катара, набравшие 349 очков. Таким образом, Казахстану не хватило одного балла до второго места.

Ранее награды в стендовой стрельбе завоевала Асем Орынбай. Она стала бронзовым призёром в индивидуальном ските, а вместе с Зоей Пискун и Адель Садакбаевой получила серебро в командных соревнованиях.